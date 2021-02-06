Нардеп Ілля Кива потрапив у скандал у Верховній Раді. Він не поладив з журналістом і порадив нібито засунути собі в одне місце довідки. Заяви депутата не завжди однозначні, тому, можливо, він й не обмовився.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще курйозного трапилось в Україні за тиждень – читайте далі.

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Виключення Дубінського

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого 2021 року проголосувала за виключення Олександра Дубінського. Щоправда, виключили його лише із фракції, але членом партії він залишиться. Фракція не може його звідти відкликати.

Як ОПЗЖ сприйняли санкції

Зеленський ввів санкції проти проросійського телебачення в Україні – каналів "112 Україна", NewsOne, ZIK. Партія "Опозиційна платформа – За життя" активно виступає проти блокування телеканалів їхнього лідера Віктора Медведчука. Там прикриваються "свободою слова".

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Порошенко здійснив задум

5-ий Президент України Петро Порошенко сказав, що "політично підтримує" санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та Zik. Він наголосив, що в жовтні 2018 року його команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів.

Польські зарплати для українців

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30 – 40 років. На жаль, він не уточнив, чи в усіх українців буде така зарплата, як у поляків.

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У спецвипуску "Вєсті з палєй":

У Києві на Осокорках подружжя викинуло непотрібну ялинку з вікна з 12 поверху. Щоправда, дерево власникам повернула поліція. Також з ними провели профілактичну бесіду й пояснили, чому так робити не можна.

На Донеччині селище Новгородське можуть перейменування на Нью-Йорк. Це рішення підтримав комітет Ради з питань організації державної влади на засіданні 3 лютого 2021 року.

Депутат міської ради Одеси Андрій Кісловський підібрав нестандартні слова, аби підтримати будівництво нового Палацу спорту. Він заявив, що аби щось вкрасти, треба спершу щось мати.

Автори підручника з основ здоров'я для 8 класу називають "коротку спідницю" та "переляканий погляд" причинами, що можуть спровокувати ґвалтівника скоїти злочин. Підручник відкритим текстом вчить дітей, що на "сильних та рішучих" не нападають.

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