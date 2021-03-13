Вєсті.UA. Жир: "Слуга народу" Арахамія відривався на Мальдівах

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію застукали на відпочинку на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо. Відповідні фото у мережі опублікував політолог Андрій Смолій.

Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – читайте далі.

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Кива проти нової назви тернопільському стадіону

Влада Тернополя вирішила дати нові імена школі, стадіону та вулиці. До прикладу, міський стадіон перейменували на "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". На це одразу відреагував депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива. Він вважає, що на заході України незабаром "з'являтимуться вулиці імені Гітлера".

Судова реформа від Вовка

Скандальний глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк знову не з'явився до суду. Однак запропонував свою концепцію судової реформи. Він вважає, що треба розширити роль суддівського самоврядування.

Розкішна вілла сина Ахметова

Син українського олігарха Ріната Ахметова став власником розкішної вілли у Швейцарії біля Женевського озера. Покупку в 2 мільярди гривень 32-річний Дамір Ахметов здійснив ще 7 грудня 2020 року. Загальна площа маєтку становить 7 600 квадратних метрів.

Більше тут Син Ахметова купив маєток біля Женевського озера за 2 мільярди гривень, – Лещенко

Ляшко проти CoviShield

Олег Ляшко щепився індійською вакциною проти коронавірусу та закликав українців не боятись цього. Однак є один нюанс – ще зовсім недавно він виступив проти препарату CoviShield та заявляв: "Я на мільйон відсотків впевнений, що ніхто з них ні собі, ні своїм дітям (ймовірно мовиться про чинну владу – 24 канал), це г*мно колоти не буде".

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