У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020" – Вадиму Новинському немає сенсу більше ховатися – він точно агент Москви. Новинський захворів на COVID-19 і зустрівся з очільником УПЦ МП Онуфрієм, який теж потім захворів. Розумовий розвиток Іллі Киви бажає кращого. Спочатку він говорив про те, що Росія напала на Україну. Тепер запевняє, що ми – брати.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Масова "коронавірусна" молитва. Скільки українців прийшли до церкви на Великдень попри карантин.