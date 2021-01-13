У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – Дивовижно те, якими способами люди вміють заробляти гроші. Але що б вони не придумували, це не скасує одного: Олександр Дубінський – на крок попереду. Якщо вірити "слузі народу" Єлизаветі Богуцькій, потрібно шукати нові кандидатури на посаду прем'єра. І тут універсальній депутатці є що запропонувати.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Новий рік в Іллі Киви розпочався у стилі маскараду. Денис Шмигаль вирішив пошукати причини протестів.