Вєсті.UA: Альтернативний заробіток Дубінського. "Слуги" знайшли нового прем'єра
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 січня – Дивовижно те, якими способами люди вміють заробляти гроші. Але що б вони не придумували, це не скасує одного: Олександр Дубінський – на крок попереду. Якщо вірити "слузі народу" Єлизаветі Богуцькій, потрібно шукати нові кандидатури на посаду прем'єра. І тут універсальній депутатці є що запропонувати.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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