У Верховній Раді лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко помітили у черевиках, які легко можна переплутати зі взуттям від дорогого бренду Prada. Насправді ж це не оригінал, а репліка. Тимошенко вже не вперше так хизується у Раді.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще курйозні події стались у середу, 25 лютого – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Комуністичний слід у справі Стерненка

Свободівець продав телеканал

Працівники медведчуківського медіахолдингу купили "Перший незалежний" телеканал у екссвободівця Романа Любицького, який володіє ще телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос". Журналісти цих ЗМІ запевнили, що власник ніяк не впливає на редакційну політику. Згодом стало відомо, що один з медійників може бути причетний до отримання ліцензії львівського каналу.

Шарія оголосили в розшук

Проросійського блогера Анатолія Шарія оголосили у державний розшук. Сам блогер мав прийти на допит 22 та 25 лютого у СБУ – однак цього так і не сталось. Шарій запевнив, що ні підозру, ні повістку про виклик на допит він нібито не отримував. Він назвав усі справи проти нього "політичними".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 лютого: