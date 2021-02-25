Вєсті.UA: Юлія Тимошенко вирішила бути ближчою до народу
У Верховній Раді лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко помітили у черевиках, які легко можна переплутати зі взуттям від дорогого бренду Prada. Насправді ж це не оригінал, а репліка. Тимошенко вже не вперше так хизується у Раді.
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події стались у середу, 25 лютого – у програмі.
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Свободівець продав телеканал
Працівники медведчуківського медіахолдингу купили "Перший незалежний" телеканал у екссвободівця Романа Любицького, який володіє ще телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос". Журналісти цих ЗМІ запевнили, що власник ніяк не впливає на редакційну політику. Згодом стало відомо, що один з медійників може бути причетний до отримання ліцензії львівського каналу.
Шарія оголосили в розшук
Проросійського блогера Анатолія Шарія оголосили у державний розшук. Сам блогер мав прийти на допит 22 та 25 лютого у СБУ – однак цього так і не сталось. Шарій запевнив, що ні підозру, ні повістку про виклик на допит він нібито не отримував. Він назвав усі справи проти нього "політичними".
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 лютого:
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