Вєсті.UA: Вовк запропонував свою судову реформу

Скандальний глава Окружного адімінстративного суду Києва Павло Вовк запропонував свою концепцію судової реформи. У ній він пропонує розширити роль суддівського самоврядування.

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Цікаво Вєсті.UA: Кива заговорив про вулицю імені Гітлера

Закриття "Партії Шарія"

В Україні заговорили про припинення існування "Партії Шарія". Голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що для цього є багато шансів. Ба більше, правоохоронці вже сформували низку доказів. Вони складаються з 2 блоків: добірки документів і незаконної агітації.

Добкін про Януковича

Колишній мер Харкова Михайло Добкін захистив президента-втікача Віктора Януковича. Він сказав, що під час Євромайдану Янукович запевняв, що у нього все під контролем. Добкін також вважає, що Янукович не давав наказу відкривати вогонь.

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