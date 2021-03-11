Вєсті.UA: Вовк запропонував свою судову реформу
Скандальний глава Окружного адімінстративного суду Києва Павло Вовк запропонував свою концепцію судової реформи. У ній він пропонує розширити роль суддівського самоврядування.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Детальніше про курйозні новини України, станом на середу, 11 березня – у програмі.
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Закриття "Партії Шарія"
В Україні заговорили про припинення існування "Партії Шарія". Голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що для цього є багато шансів. Ба більше, правоохоронці вже сформували низку доказів. Вони складаються з 2 блоків: добірки документів і незаконної агітації.
Добкін про Януковича
Колишній мер Харкова Михайло Добкін захистив президента-втікача Віктора Януковича. Він сказав, що під час Євромайдану Янукович запевняв, що у нього все під контролем. Добкін також вважає, що Янукович не давав наказу відкривати вогонь.
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