Вєсті.UA: Вадим Рабінович знає, як вберегтись від коронавірусу

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович опублікував на своїй фейсбук-сторінці дивне фото невідомого. Той у масці, пошитій з джинсових штанів, пив пиво. У мережі почали жартувати, що Рабінович пивом оберігається від коронавірусу.

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Цікаво Вєсті.UA: На Франківщині з'явилось нове політутворення "Європейська свобода"

Литвин хотів стати ректором

Ексспікер Верховної Ради Володимир Литвин претендував на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Однак перемогти – не судилося. Литвин здобув лише 4 місце.

Богуцька про подругу Федини

"Слуга народу" Ліза Богуцька розповіла про дивну історію з подругою Софії Федини, яка була вагітною тричі. Цікаво те, що жінка народжувала дітей виключно в роки першого і другого Майданів. Коли була вагітною втретє – запідозрили неладне.

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