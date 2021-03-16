Вєсті.UA: Чому українській делегації в ТКГ пороблено

Після чергового засідання Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович написав пост російською мовою. Один з користувачів фейсбуку попросив його спілкуватися українською, але Арестович облаяв його.

Детальніше про інші курйозні події, які сталися в Україні у вівторок, 16 березня – читайте далі.

Зверніть увагу Арестович продовжує посилати на х*й через українську мову

Нова програма Мендель

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель відкрила нову програму на телеканалі "Дом". Його транслюють на території тимчасово окупованих територіях України на Сході, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До теми Авторський проєкт: Мендель дебютувала як телеведуча

У Верховній Раді створять комісію щодо вагнерівців

У Верховній Раді планують створити тимчасову слідчу комісію щодо справи вагнерівців і так званих плівок Суркова – Медведчука. Про це заявив голова фракції і політради "Слуги народу" Давид Арахамія.

Соловйов поговорив з Шарієм про психіатрію

Вихід документального фільму Bellingcat про зрив операції з вагнерівцями мав відбутись 15 березня, але його нібито перенесли на квітень

Російський пропагандист Володимир Соловйов вирішив поговорити у своїм програмі про психіатрію. Для цього він запросив до бесіди Анатолія Шарія і обговорив з ним українських посадовців.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми ""Вєсті.UA" дивіться на 24 каналі: