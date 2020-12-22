Вєсті.UA: Український бастард Лукашенка. КСУ знову налажав
У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 грудня – Україна не визнає Лукашенка легітимним, а "слуга народу" Євгеній Шевченко відвідав Білорусь. Не виключено, що він – бастард диктатора. Не встиг голова КСУ Олександр Тупицький відпочити під кримським сонцем, як журналісти "Схем" зробили про нього нове розслідування.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Кому в Раді не хочеться язик ламати.
Венедіктова може втерти носа Авакову.
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