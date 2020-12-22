У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 грудня – Україна не визнає Лукашенка легітимним, а "слуга народу" Євгеній Шевченко відвідав Білорусь. Не виключено, що він – бастард диктатора. Не встиг голова КСУ Олександр Тупицький відпочити під кримським сонцем, як журналісти "Схем" зробили про нього нове розслідування.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Кому в Раді не хочеться язик ламати. Венедіктова може втерти носа Авакову.