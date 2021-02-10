Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Петро Порошенко може стати прем'єр-міністром. Також він припустив, що "Європейська солідарність" теоретично може увійти у парламентську більшість разом зі "Слугою народу".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

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Спільний канал від ZIK, NewsOne і "112-Україна"

Працівникам ZIK, NewsOne і "112-Україна", які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України, пропонують стати співвласниками нового телеканалу. У засобах масової інформації повідомляють, що канал подаватиме документи щодо отримання ліцензії на мовлення до Нацради.

Марченко внесли до "Миротворця"

Куму президента Росії Володимира Путіна – Оксану Марченко внесли до бази сайту "Миротворець". Вона нібито залучена до низки компаній, які здійснюють господарську діяльність у Росії та на окупованих нею територіях України.

Колишня секретарка Киви отримала високу посаду

Наприкінці 2020 року Карина Дячун стала депутаткою Полтавської районної ради від "Опозиційної платформи – За життя". Днями її призначили заступницею голови тієї райради. До депутатства вона працювала секретаркою Іллі Киви.

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