Вєсті. UA: Тортури для слуг народу. "Роттердам+" змінять на "Амстердам+"
У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 грудня – у "Слузі народу" розповіли, як перевиховують таких депутатів як Шевченко. Він був гостем на російських каналів і є другом Олександра Лукашенка. Ірина Венедіктова відмовила НАБУ у поновленні справи "Роттердам+". Водночас "Нафтогаз" підвищив ціни на газ за формулою "Амстердам+".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Перша жертва публічних заяв Киви – адекватність.
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