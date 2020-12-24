У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 грудня – у "Слузі народу" розповіли, як перевиховують таких депутатів як Шевченко. Він був гостем на російських каналів і є другом Олександра Лукашенка. Ірина Венедіктова відмовила НАБУ у поновленні справи "Роттердам+". Водночас "Нафтогаз" підвищив ціни на газ за формулою "Амстердам+".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Перша жертва публічних заяв Киви – адекватність.