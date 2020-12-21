Вєсті.UA: Тищенко взявся за медицину. Голлівуд від Зеленського
У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 грудня – Микола Тищенко взявся за боротьбу з коронавірусом і запропонував обмежити роботу транспорту на вихідних. Володимир Зеленський хоче побудувати в Україні свій Голлівуд. Головні ролі може виконувати Ілля Кива, оператором буде Петро Порошенко, а Володимир Зеленський – продюсером
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Настирливі дзвінки Степанова.
Змагання політиків у приготуванні борщу.
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