У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 грудня – Микола Тищенко взявся за боротьбу з коронавірусом і запропонував обмежити роботу транспорту на вихідних. Володимир Зеленський хоче побудувати в Україні свій Голлівуд. Головні ролі може виконувати Ілля Кива, оператором буде Петро Порошенко, а Володимир Зеленський – продюсером

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Настирливі дзвінки Степанова. Змагання політиків у приготуванні борщу.