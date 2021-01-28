Вєсті.UA: Тимошенко взялася за народовладдя

Силами монобільшості і мажоритарників з "Довіри" для підстраховки було ухвалено законопроєкт про всеукраїнський референдум. Юлія Тимошенко хоч і заявила, що закон є поганим, але вже готова взятися першою до справи. І ініціює разом з народом проведення референдуму з 5 питань.

Джерело: 24 канал

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