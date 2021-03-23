Вєсті.UA: "Справедлива Росія" хоче зайти на українську територію
Одна з партій Росії вирішила створити свій осередок в тимчасово окупованому Донецьку. Мовиться про "Справедливу Росія", яка планує на Сході України відстоювати права росіян.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні у вівторок, 23 березня – у програмі.
Важливо Абітурієнти з окупованих територій отримають місця у гуртожитках на час підготовчих курсів
Розкол у "Голосі"
З'явилась інформація, що у фракції "Голос" відбувається розкол – нібито 6 депутатів можуть виключити з партії. Керівництву партії не сподобалось, що група депутатів, зокрема Олександра Устінова і Ольга Стефанишина, звернулись з іншими депутатами у Конституційний Суд щодо закону про керівництво Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.
Для чого Добкін збирався йти у мери Києва
Влітку 2020 року харків'янин, колишній депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін подався у мери Києва. Через пів року він заявив, що хотів "по-хорошому потролити Кличка" і не збирався витрачати гроші на перевиборну кампанію, хоча й зняв проморолик.
До теми Майже рівний рейтинг, – депутат про шанси Добкіна та Терехова на виборах у Харкові
Що поєднує творчість Поплавського і Моргенштерна
Співак Михайло Поплавський продовжує слідувати модним трендам. Він став таким репером, що йому запропонували кинути виклик головному кумиру пострадянської музики – Моргенштерну.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 березня: дивіться відео
Поділитися новиною