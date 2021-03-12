Вєсті.UA: В сина Ахметова тепер є розкішна вілла у Швейцарії

Син українського олігарха Ріната Ахметова купив за 2 мільярди гривень віллу біля Женевського озера. Розкішну покупку Дамір Ахметов здійснив ще 7 грудня 2020 року.

Які ще курйозні події сталися в Україні в п'ятницю, 12 березня – читайте далі.

До теми Син Ахметова купив маєток біля Женевського озера за 2 мільярди гривень, – Лещенко

Судді КСУ призначають помічниками дружин та родичів колег

Журналісти "Схем" з'ясували, що судді Конституційного суду призначають помічниками та науковими консультантами родичів інших служителів Феміди чи навіть колишніх співробітників КСУ. Посади працівники обіймають поза конкурсом. Переважно це відбувається за поданнями самого судді.

Зверніть увагу Кумівство у КСУ: судді призначають помічниками дружин та родичів колег, – "Схеми"

Дубінський продовжує працювати в "Слузі народу"

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський втратив місце у фракції "Слуга народу" через санкції, запроваджені Сполученими Штатами. Однак у партії він продовжує працювати та відповідати за осередок у Київській області.

Читайте також Дубінський "здер зелений" з авто, але каже, що буде працювати у "Слузі народу"

Олег Ляшко вакцинувався проти коронавірусу

Колишній нардеп від "Радикальної партії" Олег Ляшко вакцинувався проти COVID-19. Щеплення йому зробили препаратом Covishield. Цікаво, що раніше політик різко розкритикував цю вакцину, і назвав її "індійським непотребом".

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