Денис Шмигаль упродовж 2020 року отримав понад 500 тисяч гривень зарплати. Його основним джерелом доходу стала зарплата, отримана на посаді прем'єр-міністра України.

Які інші цікаві події відбулись в Україні станом на вівторок, 30 березня – у програмі.

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В Україні треба виготовляти власну вакцину

Юлія Тимошенко заявила, що в Україні необхідно терміново профінансувати виготовлення власної вакцини проти COVID-19. За її словами, на позачерговому засіданні Верховної Ради треба внести зміни до держбюджету і сформувати державне замовлення на виготовлення вітчизняних вакцин проти коронавірусу.

Нардепи з ОПЗЖ покинули засідання Ради

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" залишила позачергове засідання Верховної Ради. Депутати зробили це через відсутність у порядку денному питань тарифної політики.

Кива сказав, що Україна успадкувала від СРСР

Одіозний політик Ілля Кива заявив, що на момент розколу Радянського Союзу воєнно-промисловий комплекс Української Радянської Соціалістичної Республіки був другим за величиною. За його словами, Україна успадкувала майже третину космічної промисловості.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 30 березня: дивіться відео