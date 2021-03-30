Вєсті.UA: Шмигаль проміняв достаток на допомогу українцям
Денис Шмигаль упродовж 2020 року отримав понад 500 тисяч гривень зарплати. Його основним джерелом доходу стала зарплата, отримана на посаді прем'єр-міністра України.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які інші цікаві події відбулись в Україні станом на вівторок, 30 березня – у програмі.
Читайте також Свіжа декларація Шмигаля: авто на дружині, пів мільйона зарплати і 155 тисяч доларів готівки
В Україні треба виготовляти власну вакцину
Юлія Тимошенко заявила, що в Україні необхідно терміново профінансувати виготовлення власної вакцини проти COVID-19. За її словами, на позачерговому засіданні Верховної Ради треба внести зміни до держбюджету і сформувати державне замовлення на виготовлення вітчизняних вакцин проти коронавірусу.
Нардепи з ОПЗЖ покинули засідання Ради
Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" залишила позачергове засідання Верховної Ради. Депутати зробили це через відсутність у порядку денному питань тарифної політики.
Кива сказав, що Україна успадкувала від СРСР
Одіозний політик Ілля Кива заявив, що на момент розколу Радянського Союзу воєнно-промисловий комплекс Української Радянської Соціалістичної Республіки був другим за величиною. За його словами, Україна успадкувала майже третину космічної промисловості.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 30 березня: дивіться відео
Поділитися новиною