У Росії українського поета Тараса Шевченка назвали "російсько-українським". Це обурило українців, тому в Міністерстві закордонних справ України емоційно відреагували на зухвалу заяву. Вони назвали це маніпулятивним і зухвалим посяганням країни-агресора на спадщину.

Про інші курйозні події в Україні станом на понеділок, 29 березня – у програмі.

Читайте також Вєсті.UA. Жир: Скандал у "Голосі" загрожує розколом партії

Аксьонов проходить у Раду

За попередніми даними ,міський голова Добропілля Андрій Аксьонов проходить у Верховну Раду від округу №50 на Донеччині. Все б нічого, однак у минулому він був організатором "референдуму" на окупованих територіях у 2014 році. Ба більше, в Аксьонова є російський паспорт.

Призначення Тупицького скасували

У 2013 році президент-втікач Віктор Янукович видав указ про призначення Олександра Тупицького головою Конституційного Суду. Вже у 2021 році, під час конституційної кризи, президент Володимир Зеленський скасував цей указ. Попри це, схоже, у суді на це рішення всім начхати.

Марченко активно просуває свій канал

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко активно намагається показати себе суспільству з нібито "простішого" боку. У новому випуску "Паломниці" вона розповіла про те, чому не можна фарбувати губи, коли ідеш у церкву.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 29 березня: дивіться відео