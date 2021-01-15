Мабуть, всі пам'ятають біблійну притчу про блудного сина. Щось схоже сьогодні відбувається і з Олександром Дубінським. Коли США запровадили проти нього санкції, нардепу не лишилось нічого, як йти по допомогу до своєї фракції.

Чим ще дивували депутати – дізнайтесь в програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

Читайте також МОН затвердило склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов

Портнов, Новинський і Кучма об'єднались навколо Ківалова

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, яку очолює скандальний ексрегіонал Сергій Ківалов. До нього увійшли позафракційний нардеп Вадим Новинський і заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов. Також у список потрапив другий президент України Леонід Кучма.

"Діряві" маски у Верховній Раді

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що бачить з трибуни одних нардепів в "дірявих" масках, інших – взагалі без масок. І додав, що нікого з депутатів не будуть через це штрафувати. Хоча й відзначив, що це було б непогано і правильно.

Королевська відзначилася заявою щодо української мови

Нардепка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська заявила, що не можна примушувати людей розмовляти конкретною мовою. А кожному необхідному забезпечити комфорт, попри мову, якою він спілкується. За її словами, влада робить все, аби викорінити російську мову з України.

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