Вєсті.UA: Порошенко вкрав одну звичку у Тимошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко почав нещадно критикувати дії влади. Зокрема, він, посилаючись на медиків, назвав вакцину від COVID-19 в Україні "гімном". Така ж звичка є у Юлії Тимошенко – вона говорить лише про погане в українській владі.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще курйозні події сталися в понеділок, 1 березня – читайте далі.

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Причина відсутності траншу від МВФ

Україна вже довгий час очікує на транш від МВФ, але його досі немає. Радник Президента України Володимира Зеленського Олег Устенко запевнив, що причина у "логістичних проблемах". Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом триває – від України вимагають виконати низку зобов'язань.

Марченко в ефірі нового телеканалу

Оксана Марченко – дружина лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука – з'явилась в ефірі нового купленого телеканалу "Перший незалежний". Вона розповіла про свої плани в політиці і навіть зачитала статті з Конституції України. Марченко знову пригадала, як нібито допомагала Володимиру Зеленському у 2003 році з працевлаштуванням.

Сенсорна кнопка у Раді

У Верховній Раді вже запрацювала сенсорна кнопка для голосування. Вона має запобігти "кнопкодавству". Річ у тім, що депутатам для голосування необхідно використати 2 руки. Таку кнопку намагалися ввести в дію ще з 2008 року.

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