П'ятий президент України Петро Порошенко купив телеканал "Прямий". У мережі почали жартувати про те, що купив він його сам у себе, адже й так був причетний до цього медіа. Сам Порошенко сказав, що так захищається від Володимира Зеленського.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще неоднозначні події стались в п'ятницю, 19 лютого – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: У Росії почали заздрити українцям

Вакцинація в Україні

Поки весь світ вже вакцинується від COVID-19, в Україну й досі не можуть привезти вакцину. Міністр охорони здоров'я вирішив взяти ситуацію в свої руки повністю – поїхати в Індію та самостійно привезти препарат.

Популярне прізвище Шарій

Виявилось, що проросійська "Партія Шарія" використовує прізвище не пропагандиста Анатолія Шарія, а зовсім іншої людини. Згідно з документами, мовиться про Віктора Шарія з Дніпра. Він погодився "позичити" прізвище за 500 доларів.

Дубінський і тікток

Скандальний нардеп Олександр Дубінський зареєструвався у популярній соцмережі тікток. Про це він повідомив на своїй телеграм-сторінці і запевнив, що це молодіжно. Дубінський вже навіть опублікував відео.

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