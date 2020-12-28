У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 грудня – Ілля Кива неодноразово демонстрував свої акторські здібності, і от нарешті він знайшов свій ідеальний образ. НАБУ намагались вручити повістку судді Окружного суду Павлу Вовку, однак він взявся навтіки.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Кому з політиків ідеально підходить роль викрадача Різдва.