Вєсті. UA: Кива знайшов свій ідеальний образ. Велика втечка судді Вовка
У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 грудня – Ілля Кива неодноразово демонстрував свої акторські здібності, і от нарешті він знайшов свій ідеальний образ. НАБУ намагались вручити повістку судді Окружного суду Павлу Вовку, однак він взявся навтіки.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Кому з політиків ідеально підходить роль викрадача Різдва.
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