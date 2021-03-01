Вєсті.UA: ОПЗЖ може потрапити в книгу рекордів Гіннеса

Працівники заборонених каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" запустили новий телересурс "Перший незалежний", який почав мовити 26 лютого. Втім деякі провайдери майже одразу почали блокувати трансляцію.
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події сталися в понеділок, 1 березня – читайте далі.
Зверніть увагу Новий канал Медведчука вже почали блокувати провайдери
Нардеп від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував на своїй фейсбук-сторінці карту України без окупованого Криму. До того ж на ній позначені абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".
До теми Справжнє обличчя ОПЗЖ: Рабінович опублікував карту України без Криму – фотодоказ
Дмитро Гордон дав інтерв'ю білоруському опозиційному ютуб-каналу "Страна для жизни". За одну хвилину він тричі коротко пожартував. Наприклад, коли ведучий уточнив, що йому потрібен "совет". Гордон одразу відповів: "Совет да любовь".
Проросійський блогер Анатолій Шарій пропонує прихильникам придбати футболки, на яких зображено його обличчя. Крім цього, в інтернет-магазині є мерч з гаслами "Партії Шарія" і червоною кулькою – символом його політсили.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 березня: