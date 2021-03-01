Працівники заборонених каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" запустили новий телересурс "Перший незалежний", який почав мовити 26 лютого. Втім деякі провайдери майже одразу почали блокувати трансляцію.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще курйозні події сталися в понеділок, 1 березня – читайте далі.

Зверніть увагу Новий канал Медведчука вже почали блокувати провайдери

Рабінович показав карту України без Криму

Нардеп від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович опублікував на своїй фейсбук-сторінці карту України без окупованого Криму. До того ж на ній позначені абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".

До теми Справжнє обличчя ОПЗЖ: Рабінович опублікував карту України без Криму – фотодоказ

Гордон знову відзначився жартами під час інтерв'ю

Дмитро Гордон дав інтерв'ю білоруському опозиційному ютуб-каналу "Страна для жизни". За одну хвилину він тричі коротко пожартував. Наприклад, коли ведучий уточнив, що йому потрібен "совет". Гордон одразу відповів: "Совет да любовь".

Шарій почав продавати футболки зі своїм обличчям

Проросійський блогер Анатолій Шарій пропонує прихильникам придбати футболки, на яких зображено його обличчя. Крім цього, в інтернет-магазині є мерч з гаслами "Партії Шарія" і червоною кулькою – символом його політсили.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 березня: