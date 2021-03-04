Співробітники підсанкційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які працюють зараз на також заблокованому "Першому незалежному", планують створити ще один телеканал. Про це заявив депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

Що ще цікавого сталось станом на четвер, 4 березня – у програмі.

До теми Шуфрич заявив, що команда Медведчука готує ще один проросійський канал

Судді в КСУ не можуть поділити крісло

Після того, як Олександра Тупицького відсторонили від роботи в Конституційному Суді України, його крісло пустувало. Але під час розгляду справи заступник голова КСУ Сергій Головатий зайняв місце Тупицького. Це сподобалось не всім, зокрема суддя Олександр Литвинов почав протестувати.

Новий хіт від Поплавського

Михайло Поплавський презентував кліп на свою нову пісню "Далі буде". Співак постав у модному образі на байку, який мчить на швидкості містом. Відео створили з використанням інноваційних технологій :3D віртуальна реальність, LED cube, Unreal Engine.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 4 березня: