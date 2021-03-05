Вєсті.UA: Нове міжфракційне об'єднання Дубінського у Раді

Міжфракційне об'єднання з назвою "Дубина — слуга українського народу" з'явилося у Верховній Раді. Його очолив одіозний нардеп Олександр Дубінський.

Що ще курйозного сталось в Україні 5 березня – читайте далі.

У попередньому випуску Вєсті.UA: Нові одіозні обіцянки від Шуфрича

Ілля Кива передбачив голод

Нардеп Ілля Кива знову потрапив у скандал. Цього разу він на своїй сторінці у фейсбуці написав, що через провал вакцинації в Україні розпочалась 3 хвиля коронавірусу. Кива запевнив, що у Кабміні вже розглядають новий локдаун який приведе до голоду.

Корупціонер бореться з хабарництвом

Нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка звинувачують, зокрема, у підбурюванні до давання хабаря в розмірі 200 тисяч доларів. Втім депутат виступив на засіданні Київради, де закликав колег боротись з хабарництвом. Нардепи за це його висміяли.

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