Вєсті.UA: Нове міжфракційне об'єднання Дубінського у Раді

Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Міжфракційне об'єднання з назвою "Дубина — слуга українського народу" з'явилося у Верховній Раді. Його очолив одіозний нардеп Олександр Дубінський.
Що ще курйозного сталось в Україні 5 березня – читайте далі.
У попередньому випуску Вєсті.UA: Нові одіозні обіцянки від Шуфрича
Нардеп Ілля Кива знову потрапив у скандал. Цього разу він на своїй сторінці у фейсбуці написав, що через провал вакцинації в Україні розпочалась 3 хвиля коронавірусу. Кива запевнив, що у Кабміні вже розглядають новий локдаун який приведе до голоду.
Нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка звинувачують, зокрема, у підбурюванні до давання хабаря в розмірі 200 тисяч доларів. Втім депутат виступив на засіданні Київради, де закликав колег боротись з хабарництвом. Нардепи за це його висміяли.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням .
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 5 березня: