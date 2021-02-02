Вєсті.UA: Нарешті Дубінський вільний, але не точно

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського. Політик назвав це фарсом.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого відбулось у вівторок, 2 лютого – дізнайтесь далі.

До теми Мама пішла швидко: про виключення Дубінського з фракції "Слуга народу"

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