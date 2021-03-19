Журналіст Вахтанг Кіпіані виграв суд проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Відтак Київський апеляційний суд дозволив поширювати його книгу "Справа Василя Стуса".

Які ще події сталися в Україні у п'ятницю, 19 березня – читайте далі.

Важливо Кіпіані виграв справу проти Медведчука

НАЗК хочуть позбавити права перевіряти фінансування партій

У Національному агентстві з питань запобігання корупції поскаржилися на новий законопроєкт нардепів. Згідно з ним, НАЗК можуть позбавити права виявляти фіктивні фінансові операції та надані за заниженими або завищеними цінами послуги.

До теми Нова загроза, – У НАЗК скаржаться на законопроєкт нардепів

Комітет рекомендував Раді призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призначити вибори мера Харкова на неділю, 31 жовтня 2021. Цю дату було узгоджено під час засідання, яке відбулося 17 березня.

Верховна Рада не є IQOS-friendly, – Стефанчук

Депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашов заявив, що поліцейський, який охороняє залу втратив свідомість через дим. Після цього заступник спікера Руслан Стефанчук нагадав нардепам і працівникам Верховної Ради, що курити IQOS в приміщенні не можна. "Верховна Рада не є IQOS-friendly", – наголосив він.

Зверніть увагу "Задихаємось від того штинку": у Раді нагадали, що сесійна зала не IQOS-friendly

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