Оксана Марченко після запровадження санкцій РНБО вирішила піти у політику – ймовірно, дружина Віктора Медведчука може націлитись на те, щоб скласти конкуренцію Юлії Тимошенко. Однак Марченко зможе похизуватись хіба що вбранням чи авто з номерами "паломница".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще неоднозначні події стались в п'ятницю, 22 лютого – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті.UA: Петро Порошенко став медіамагнатом

"Алібі" Уруського щодо фото з Кадировим

Український віцепрем'єр опинився поруч з українофобом – Олег Уруський відзначився фото з Рамзаном Кадировим. Згодом від нього запросив термінове пояснення Денис Шмигаль, на що у віцепрем'єра виявилось "алібі".

Ляшко хоче дуель з НАЗК

Олега Ляшка звинуватили у підробці лотерейного білета. Проте екснардеп продовжує переконувати, що гроші вигнав чесно, а також – шкодує про скасування дуелей, які, мовляв, могли б розв'язати відповідне питання.

Тищенко подякував за санкції

Санкції проти Медведчука та Марченко засмутили проросійських ЗМІ. Водночас нардеп Микола Тищенко висловив президенту подяку за санкції висловом, проте – старим слоганом Петра Порошенка.

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