Вєсті.UA: Марченко стала паломницею
Дружина депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко анонсувала новий проєкт. Ведуча оголосила про вихід циклу телефільмів під назвою "Паломниця", які до введення санкцій мали транслюватися на каналі ZIK.
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Що ще цікавого відбулось 8 лютого в Україні – дізнайтесь у програмі.
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Кива знову в Раді розглядав дівчат
У мережі опублікували фото, на якому нардеп Ілля Кива шукав собі супутницю на вечір прямо під час засідання Ради. Світлину з екраном смартфона нардепа з'явилося в одному з телеграм-каналів.
До теми Кива у Раді знову розглядав дівчат: шукав супутницю на вечір – ЗМІ опублікували фото
Шуфрич не визнає Росію агресором
Депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що не може визнати Росію країною-агресором. В ефірі одного з українських телеканалів він заявив, що не можна називати країною-агресором ту державу, яка є торговим партнером України №2 у загальноекономічному балансі.
Справжня причина виключення Дубінського з фракції
Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що санкції США не є юридичною підставою для виключення Олександра Дубінського з фракції. За її словами, депутата виключили зі "Слуги народу" за некомандну роботу.
Зверніть увагу Дубінського виключили з фракції не через санкції США: Кравчук назвала справжню причину
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