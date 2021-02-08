Дружина депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко анонсувала новий проєкт. Ведуча оголосила про вихід циклу телефільмів під назвою "Паломниця", які до введення санкцій мали транслюватися на каналі ZIK.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

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Кива знову в Раді розглядав дівчат

У мережі опублікували фото, на якому нардеп Ілля Кива шукав собі супутницю на вечір прямо під час засідання Ради. Світлину з екраном смартфона нардепа з'явилося в одному з телеграм-каналів.

До теми Кива у Раді знову розглядав дівчат: шукав супутницю на вечір – ЗМІ опублікували фото

Шуфрич не визнає Росію агресором

Депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що не може визнати Росію країною-агресором. В ефірі одного з українських телеканалів він заявив, що не можна називати країною-агресором ту державу, яка є торговим партнером України №2 у загальноекономічному балансі.

Справжня причина виключення Дубінського з фракції

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що санкції США не є юридичною підставою для виключення Олександра Дубінського з фракції. За її словами, депутата виключили зі "Слуги народу" за некомандну роботу.

Зверніть увагу Дубінського виключили з фракції не через санкції США: Кравчук назвала справжню причину