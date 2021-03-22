Дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко – у своєму авторському фільмі розповіла про знайомство і стосунки зі своїм чоловіком. Вона також опублікувала кадри з їхнього шлюбу у церкві.

Які ще події сталися в Україні у понеділок, 22 березня – читайте далі.

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Погром біля Офісу Президента

У день народження засудженого активіста Сергія Стерненка – 20 березня – на Банкову прийшли мітингувальники, які вимагали звільнити активіста. Українці кидали у будівлю фаєри та розбили шибки. Ба більше, Офіс Президента розмалювали балончиками та облили фарбою.

Молдова відмовила Чаусу у притулку

Суддю Миколу Чауса скоро можуть екстрадувати в Україну з Молдови. Відомо, що колегія Верховного суду Молдови відмовила Чаусу у притулку. Варто нагадати, що Чаус "прославився" в Україні тим, що ховав хабар у банках на власному подвір'ї. Ще у 2016 році НАБУ викрила цього суддю в неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч доларів.

До теми Україна вимагатиме екстрадиції скандального судді Чауса

Карантин у Верховній Раді

Верховна Рада пішла на карантин, аби унеможливити спалах коронавірусу. Водночас нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко закликав зібратись на позачергове засідання. Заявив, що негайно потрібно обговорити сплеск захворюваності.

Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 22 березня 2021: відео