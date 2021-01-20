Офіс генпрокурора відкрив справи проти депутата партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Мовиться про 2 кримінальні провадження – ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Чим ще запам'яталася середа, 20 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

Більше тут Дубінський може потрапити за ґрати: Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження

Знищення НАБУ і порятунок Татарова

Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, яким пропонується змінити підслідність НАБУ. Згідно з документом, генпрокурор зможе втручатися у розслідування справ антикорупційного бюро, а діяльність ВАКС взагалі обмежать. Такі зміни фактично "рятують" заступника голови Офісу Президента Олега Татарова від покарання.

Гордон взяв інтерв'ю в Лесі Нікітюк

Дмитро Гордон взяв інтерв'ю в української телеведучої Лесі Нікітюк. У ньому журналіст вирішив продовжити традиції "дуже влучних жартів" під час обговорення марків телевізорів.

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