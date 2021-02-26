Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко стане телеведучим на "5 каналі", який належить Петру Порошенку. Прем'єра нового ток-шоу запланована на середину березня.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще курйозні події сталися в п'ятницю, 26 лютого – читайте далі.

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