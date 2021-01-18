Ілля Кива не знає, як йому провести тренування українською. І навіть попри те, що депутату було б не проблематично підкритись закону, він заявив, що йому важко це зробити.

Чим ще запам'ятався понеділок, 18 січня – дізнайтесь у програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

Цікаво Обіймашки, коти та Кива: у мережі дотепно пояснили, чому переходити на українську – це круто

Відірваність Дубінського від життя

Після першої реакції Олександра Дубінського на американські санкції, політик думає, як тепер врятуватися. Йому на допомогу прийшов нардеп Максим Бужанський. Він наполягав на тому, щоб фракція "Слуга народу" викликала на "килим" посла Сполучених Штатів Америки щодо санкцій.

Камельчук – головний герой "Шоу Трумена"

Якби фільм "Шоу Трумена" знімали в Україні, то з головною роллю впорався б лише Юрій Камельчук. Нардеп від "Слуги народу" вважає, що весь світ проти нього змовився. Зокрема нардеп вважає, що карантинні обмеження у світі – частина тесту, як реагуватиме суспільство на те, що йому нав'язують.

Ляшко шукає секс-гіганта

Хоч засоби контрацепції можна вільно купувати в аптеках, їхня відсутність у супермаркетах не лише створила незручність для покупців, але й може сприяти поширенню коронавірусу. Втім на думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, великої проблеми в цьому немає. Адже в Україні – майже як у Радянському Союзі.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.