Вєсті.UA: Кива хоче стати кандидатом наук

Ілля Кива має звання техніка-механіка, педагога-психолога та юриста, проте відповідних дипломів ніхто не бачив. Водночас Кива збирається стати кандидатом наук із держуправління.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на середу, 24 березня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: "Справедлива Росія" хоче зайти на українську територію

Тищенко "переїде" на Закарпаття

У партії "Слуга народу" відбулись кадрові зміни. Микола Тищенко полишає посаду голови Київської міської організації партії та відправляється на Закарпаття.

Богуцька дала поради щодо масок

Депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька розповіла Максиму Степанову, коли потрібно одягати маски. Проте вона вже відзначалася носінням незвичних запобіжних засобів проти коронавірусу.

"Обличчя" дружини Шарія замалювали

Дружина Анатолія Шарія Ольга – російська пропагандистка. В Миколаєві на одній з будівель зробили патріотичний малюнок дівчини, проте її обличчя нагадує Ольгу Шарій. Згодом відповідний малюнок у місті замалювали.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 березня: дивіться відео