Вєсті.UA: Кисельов оцінив торс Зеленського

Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Російський пропагандист Дмитро Кисельов порівняв старі світлини Володимира Зеленського з оголеним торсом з недавнім відео, на якому йому робили щеплення від коронавірусу. Він заявив, що президент робив собі епіляцію і вів "війну з волоссям".
Детальніше про курйозні новини України, станом на вівторок, 9 березня – у програмі.
Цікаво Коломойський та Марченко причетні до російської спецоперації: обурливі факти з розслідування
Дружина проросійського політика Віктора Медведчука поцілувала череп мертвого ченця в Києво-Печерській лаврі. Вона зазначила, що він дуже приємно пахне.
Політолог Андрій Смолій опублікував фото із відпочинку глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії на Мальдівах. Він проводив час на острові Тінадхоо в одному з найдорожчих готелів.
Сполучені Штати Америки 5 березня запровадили обмеження щодо українського олігарха Ігоря Коломойського. У США перевіряють можливе розкрадання мільярдів доларів в українському банку та відмивання грошей в низці країн.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням .
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