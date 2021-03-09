Російський пропагандист Дмитро Кисельов порівняв старі світлини Володимира Зеленського з оголеним торсом з недавнім відео, на якому йому робили щеплення від коронавірусу. Він заявив, що президент робив собі епіляцію і вів "війну з волоссям".

Детальніше про курйозні новини України, станом на вівторок, 9 березня – у програмі.

Цікаво Коломойський та Марченко причетні до російської спецоперації: обурливі факти з розслідування

Марченко поцілувала череп

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука поцілувала череп мертвого ченця в Києво-Печерській лаврі. Вона зазначила, що він дуже приємно пахне.

Арахамія на Мальдівах

Політолог Андрій Смолій опублікував фото із відпочинку глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамії на Мальдівах. Він проводив час на острові Тінадхоо в одному з найдорожчих готелів.

Санкції проти Коломойського

Сполучені Штати Америки 5 березня запровадили обмеження щодо українського олігарха Ігоря Коломойського. У США перевіряють можливе розкрадання мільярдів доларів в українському банку та відмивання грошей в низці країн.

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