У випуску програми "Вєсті.UA" – спочатку Філарет заявляв, що COVID-19 – це кара за одностатеві шлюби. Через деякий час йому зробили планове тестування і виявили коронавірус. Коли люди починають протестувати щодо збільшення тарифів – одразу з'являється Юлія Тимошенко.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Антикриза Арахамії. Подарунок для Дубінського.