Вєсті.UA: Карма не зупинила Філарета. Бій Тимошенко з тарифами
У випуску програми "Вєсті.UA" – спочатку Філарет заявляв, що COVID-19 – це кара за одностатеві шлюби. Через деякий час йому зробили планове тестування і виявили коронавірус. Коли люди починають протестувати щодо збільшення тарифів – одразу з'являється Юлія Тимошенко.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Антикриза Арахамії.
Подарунок для Дубінського.
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