Вєсті.UA: Ілля Кива тепер працюватиме із Скабєєвою

Чоловік пропагандистки Ольги Скабєєвої, який працював з нею ведучим, балотуватиметься до Держдуми. Тепер їй потрібен новий напарник. Робота зі Скабєєвою може стати для Іллі Киви справжнім кар'єрним трампліном. Він і ротом працювати може, і руками.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого відбулось у четвер, 4 лютого – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Як ОПЗЖопці піаряться на блокуванні каналів Медведчука

Загадкові цифри

Знавець "корабельних сосен" і "робочих баб" Олександр Корнієнко роздратований тим, що його колега намагається з'ясувати незрозумілі цифри у загальному чаті. Однак виборцям цікаво, про що саме мовилося. Можливо, про свіжі рейтинги або те, як було 30 сантиметрів, а стало 6. Однак, якщо вірити Миколі Тищенку – мали на увазі гроші у голосуванні на призначення міністром Юрія Вітренка.

Острівець надії ОПЗЖопців

Попри закриття медведчуківських каналів, у кожного ОПЗЖопця є ще маленький острівок надії – телеканал "Наш". З огляду на те, як працюють там журналісти, можна вважати, що їм заборонив Всесвіт говорити правду. І тільки після блокування зомбованих медіа працівники каналу "Наш" зрозуміли, що пішли не тою дорогою.