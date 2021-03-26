Вєсті.UA: Ілля Кива порівняв науку із миттям рук

Одіозний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива захотів отримати ступінь кандидата наук. Він порівняв прийдешній захист дисертації з миттям рук після туалету.

Про інші курйозні події в Україні станом на п'ятницю, 26 березня – у програмі.

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Розмальовані двері ОП на шоу

На ток-шоу каналу "1+1" занесли розмальовані та розбиті двері з Офісу Президента. Ведуча Наталія Мосійчук заявила, що ці двері – це "жертва протестів".

До теми Пошкоджені двері ОП опинилися в студії "1+1": у Зеленського пояснили, як це сталося

Вірастюк відвідав нараду щодо вакцинації

Президент України Володимир Зеленський запросив на нараду Василя Вірастюка. На засіданні обговорили перебіг вакцинації проти COVID-19 та готовність медичної системи на Івано-Франківщині.

Марченко поговорила про залежності

Дружина Віктора Мевдедчука Оксана Марченко вирішила поговорити про пристрасті і залежності. Це ведуча зробила у тизері четвертої серії фільму "Паломниця".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 26 березня: дивіться відео