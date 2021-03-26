Вєсті.UA: Ілля Кива порівняв науку із миттям рук
Одіозний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива захотів отримати ступінь кандидата наук. Він порівняв прийдешній захист дисертації з миттям рук після туалету.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Про інші курйозні події в Україні станом на п'ятницю, 26 березня – у програмі.
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До теми Пошкоджені двері ОП опинилися в студії "1+1": у Зеленського пояснили, як це сталося
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 26 березня: дивіться відео
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