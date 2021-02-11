Вєсті.UA: Гордон зігріє засніжену Україну
Журналіст Дмитро Гордон вирішив зігріти українців в люту негоду. На своїй інстаграм-сторінці він опублікував кадр з мультфільму "Телепузики", де на славнозвісному "сонечку" зображене його обличчя.
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Про найцікавіше в Україні за 11 лютого – дізнайтесь у програмі.
У минулому випуску Вєсті.UA: Турчинов взявся рятувати 5-го гетьмана України
Василь Вірастюк йде в політику
Український спортсмен Василь Вірастюк балотуватиметься у Верховну Раду від партії "Слуга народу" на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Таке рішення ухвалили "слуги народу" на своєму з'їзді.
До теми Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу"
"Нацкорпус" проти Киви
У середу, 10 лютого, представники "Нацкорпусу" заблокували в одній з будівель членів молодіжної організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти – За життя". Після обшуків на території бази "патріотів" поліція вилучила звідти кілька одиниць зброї та гранати.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 лютого:
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