У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020"– можна вічно дивитися на вогонь, воду та інстаграм Гордона. Нещодавно "агент Флешка" потішив усіх новим луком. Схоже, він навіть придумав, як врятувати людство від COVID-19. Шуфрича не били так давно, що він уже почав втрачати звання людини-мема. Зате пояснив, чому не коментував справу книги про Василя Стуса.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Надбавочка до зарплати під ялинку посадовцям. Скільки та що читають українці: деталі у цифрах.