Депутат Олександр Дубінський нібито вирішив продати свої розкішні авто. Користувачі у соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини нардепа, якого нещодавно виключили зі "Слуги народу".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого відбулось 12 лютого в Україні – читайте далі.

До теми Мама розлюбила швидкість: Дубінський продає свої авто – фотодоказ

Зеленський світлиною Непалу привітав Китай з Новим роком

Володимир Зеленський вирішив написати вітальний допис з нагоди святкування китайського нового року, однак втрапив у конфуз. У повідомленні у твіттері президент України використав світлину не з Китаю, а з Непалу.

Зверніть увагу Черговий курйоз: Зеленський хотів привітати Китай із Новим роком, але опублікував фото Непалу

Тищенко може очолити осередок "Слуги народу" на Закарпатті

У ЗМІ поширилася інформація, що нардепу Миколі Тищенку знайшли нову посаду у "Слузі народу". Депутата нібито планують призначити главою партійного осередку на Закарпатті. Наразі Тищенко вже очолює київський осередок "слуг".

Читайте також Тищенку знайшли нову посаду у "Слузі народу", – ЗМІ

Твіттер заблокував сторінку Михайла Добкіна

Михайло Добкін повідомив, що відновив свій твіттер-профіль, і таким чином вирішив повернутися у відому соцмережу. Політик поставив за мету – знову набрати 100 тисяч підписників. Однак твіттер заблокував сторінку харківського депутата.