У "Слуги народу" Олександра Дубінського точно є слабкість до тварин. По-іншому просто важко пояснити те, чому він так часто порівнює своїх колег з ними. До прикладу, голову Нацбанку Якова Смолія пов'язав з собачим ротом, а нардепа Миколу Тищенка – з гусьми.

Джерело: 24 канал

Які ще події в Україні запам'ятались станом на 29 січня – дивіться у програмі "Вєсті.UA".

Цікаво Вєсті.UA: "Слуга народу" ледь не проспав голосування

Зеленський VS Тимошенко

Володимир Зеленський розкритикував патрію "Батьківщина", лідером якої є Юлія Тимошенко. За його словами, вони 20 років лише "перевзуваються" у зручні для них моменти. Однак у Раді зафіксували, як Тимошенко під час листування запрошувала у гості голову Офісу Президента Андрія Єрмака. Здається, Зеленському треба повчитися у Юлії Володимирівної.

Нардеп забув, з якої він фракції

"Слуга народу" Федір Веніславський раптово на засіданні забув, з якої він фракції. Він обмовився та приписав себе до "Голосу" – це трапляється не вперше. Найцікавішим є те, що він ніколи не був у цій партії. Висновок лише один – він фанат "Океану Ельзи" і прийшов у Раду, аби взяти автограф у Святолава Вакарчука.

Чарівні стаканчики

У Верховній Раді купили дуже важливу річ – 111 тисяч одноразових стаканчиків, які разом є вищими, ніж Ейфелева вежа. Напевно нардепи хочуть себе убезпечити ними, коли приходить Арсен Аваков.

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