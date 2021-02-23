Вєсті.UA: На Донбасі може з'явитись черговий Захарченко

Ексочільник міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей потрібно об'єднати під владою бойовиків. Також він готовий очолити об'єднану терорестичну організацію.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого сталось у вівторок, 23 лютого – у програмі.

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Марченко може стати президентом

Дружина Віктора Медведчука потрапила під санкції і одразу вступила до лав "Опозиційної платформи – За життя". Нардеп від проросійської партії Юрій Павленко заявив, що вона може в майбутньому піти на президентські вибори.

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Розбіжності з МВФ

У президента України Володимира Зеленського є низка розбіжностей з Міжнародним валютним фондом в питаннях реформи Вищої ради правосуддя і Конституційного Суду. Водночас гроші від Фонду він планує отримати до кінця 2021 року.

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