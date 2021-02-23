Вєсті.UA: На Донбасі може з'явитись черговий Захарченко
Ексочільник міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей потрібно об'єднати під владою бойовиків. Також він готовий очолити об'єднану терорестичну організацію.
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Що ще цікавого сталось у вівторок, 23 лютого – у програмі.
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Марченко може стати президентом
Дружина Віктора Медведчука потрапила під санкції і одразу вступила до лав "Опозиційної платформи – За життя". Нардеп від проросійської партії Юрій Павленко заявив, що вона може в майбутньому піти на президентські вибори.
Привітання Киви
Своє професійне свято українські військові святкують 14 жовтня. Проте Ілля Кива вирішив вшанувати армію не восени, а 23 лютого. Саме в цей день "святкують перемогу" російські військові.
Розбіжності з МВФ
У президента України Володимира Зеленського є низка розбіжностей з Міжнародним валютним фондом в питаннях реформи Вищої ради правосуддя і Конституційного Суду. Водночас гроші від Фонду він планує отримати до кінця 2021 року.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 23 лютого:
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