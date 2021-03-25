В офісах всеукраїнського громадського руху "Український вибір", лідером якої є Віктор Медведчук, провели обшуки. Схоже, шукають гроші, які депутат завинив Соросу.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на четвер, 25 березня – у програмі.

​Цікаво Вєсті.UA: Кива хоче стати кандидатом наук

Азарову повідомили про держзраду

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про підозру у державній зраді. Кажуть, що він, спільно з президентом-втікачем Віктором Януковичем, вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України.

​До теми Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди

Підозра нардепу М'ялику Правоохоронці оголосили про підозру чинному нардепу Верховної Ради Віктору М'ялику. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень. Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 березня: дивіться відео