Вєсті.UA: До Медведчука прийшли в гості – шукають гроші Сороса
В офісах всеукраїнського громадського руху "Український вибір", лідером якої є Віктор Медведчук, провели обшуки. Схоже, шукають гроші, які депутат завинив Соросу.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на четвер, 25 березня – у програмі.
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Азарову повідомили про держзраду
Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про підозру у державній зраді. Кажуть, що він, спільно з президентом-втікачем Віктором Януковичем, вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України.
До теми Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 березня: дивіться відео
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