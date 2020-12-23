Вєсті. UA: Чому Мендель мало говорить. COVID-дисиденти зі "Слуги народу"
У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 грудня – Юлія Мендель, хоч і займає посаду речниці Зеленського, говорить не так вже й багато. Але інколи все ж доводиться давати інтерв'ю. І ось коли слухаєш їх, то розумієш, чому вона така небагатослівна. COVID-дисиденти не вірять в існування коронавірусу. Вони не так ретельно миють руки і не носять маски. Дехто з них є й серед "слуг народу".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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