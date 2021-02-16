Вєсті.UA: Багата жінка Козака також плаче

Дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк успішно качає нафту в Росії. Вона заробляє там сотні мільйонів і утримує свого чоловіка-невдаху, канали якого заблокували в Україні.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого сталось в Україні станом на 16 лютого – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Вєсті.UA: "Свобода" боротиметься з інопланетянами

Виступ Безуглої на енергетичному форумі

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла підірвала мережу своїм виступом на Всеукраїнському форумі "Україна 30 Платіжки". Нардепка декілька разів намагалась висловитись, однак ніяк не могла підібрати слів.

Дубінський перейшов в ОПЗЖ?

Депутати Олеквсандр Дубінський, якогонещодавно виключили зі "Слуги народу", та Вадим Рабінович з партії "Опозиційна платформа – За життя" опублікували ідентичні дописи з критикою на Юрія Вітренка. Ймовірно, колишній "слуга" потайки вступив в ОПЗЖ.

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Вакцинація так і не почалась

Вакцинація в Україні мала початись ще 15 лютого. Однак препарат не приїхав в оголошені главою Міністерства охорони здоров'я Максимом Степановим терміни. За словами міністра, виникли технічні проблеми, логістичного характеру.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 лютого: